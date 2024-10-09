Тридцать лет наблюдений за макаками не показали высокого риска материнской смерти при сложных родах

Человек как вид поплатился за большой и развитый мозг осложненными родами. Вернее, поплатились именно женщины, поскольку крупный мозг подразумевает большую голову младенца, а чтобы выносить и родить ребенка здоровым, матери необходим широкий таз.
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