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Тридцать лет наблюдений за макаками не показали высокого риска материнской смерти при сложных родах

Тридцать лет наблюдений за макаками не показали высокого риска материнской смерти при сложных родах

Человек как вид поплатился за большой и развитый мозг осложненными родами. Вернее, поплатились именно женщины, поскольку крупный мозг подразумевает большую голову младенца, а чтобы выносить и родить ребенка здоровым, матери необходим широкий таз.

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