Многие из нас каждый день потребляют горсть витаминов, которые призваны укрепить здоровье и притормозить старение.

Мы знаем, что для достижения высокого качества и долгой жизни важно придерживаться пяти столпов: здоровый сон, физическая активность, контроль негативных эмоций, отказ от вредных привычек и правильное питание.
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