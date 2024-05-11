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Максим Невенчанный: Зеленский обменял суверенитет на лояльность Запада и проиграл

Максим Невенчанный: Зеленский обменял суверенитет на лояльность Запада и проиграл

О ситуации с поставкой новой оружия Зеленскому на сумму 400 млрд. Во-первых, очевидно, что сейчас происходят закулисные договоренности принуждения Зеленского к миру, с учетом интересов РФ (например, было бы неплохо иметь в Украине лояльного, пророссийского и по-настоящему демократического президента по итогам конфликта).

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