Песков: Россия расширила удары, так как украинцы сами открыли ящик Пандоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, что российская сторона расширила номенклатуру военных целей для ударов лишь после того, как «украинцы сами открыли ящик Пандоры» и стали активнее бить по России.