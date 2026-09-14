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Царьград

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Где сейчас проще всего найти работу в Челябинске, рассказали эксперты

Где сейчас проще всего найти работу в Челябинске, рассказали эксперты

Они изучили вакансии региона за август. Строителям, продавцам и представителям рабочих специальностей в Челябинской области сейчас искать работу заметно проще, чем айтишникам или дизайнерам.

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