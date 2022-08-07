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5-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Кызыл-Жар» сыграет с «Каспием», «Астана» против «Жетысу»

5-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Кызыл-Жар» сыграет с «Каспием», «Астана» против «Жетысу»

Сегодня пройдут четыре матча 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана. Группа В «Кызыл-Жар» – «Каспий» – 18:00 Таблица в группе: «Акжайык» – 10 (5), «Кайсар» – 10 (5), «Каспий» – 4 (4), «Кызыл-Жар» – 1 (4).

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