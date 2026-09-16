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Альфа-Банк РПЛ. «Спартак» примет «Факел», «Зенит» в гостях у «Балтики», «Локо» сыграет с «Крыльями»

В 9-м туре Альфа-Банк РПЛ в среду « Спартак » примет « Факел », « Зенит » сыграет в гостях с «Балтикой», « Локомотив » встретится дома с «Крыльями Советов».

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