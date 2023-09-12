Предвоенные и военные годы: из истории советской разведки в Европе

Усиление оборонной мощи СССР пришлось на тридцатые-сороковые годы прошлого столетия. Многие историки, литераторы и политики до сих пор спорят друг с другом по вопросу, были ли оправданы суровые методы работы спецслужб нашей страны в те годы? Правильно ли поступало высшее политическое руководство СССР, давая порою даже не самые гуманные приказы начальникам, возглавлявшим ОГПУ-НКВД СССР, по уничтожению врагов советской власти и чем же эти приказы были обоснованы? И что же это было за время для нашей Родины, и не похоже ли поведение Троцкого и других предателей СССР на поведение ряда политиканов, вышедших из ближайшего окружения Б.