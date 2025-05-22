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Бастрыкин поручил проверить жалобу рязанцев на неработающие лифты в девятиэтажке

Бастрыкин поручил проверить жалобу рязанцев на неработающие лифты в девятиэтажке

Речь идёт о девятиэтажном доме на улице Тимакова, где с февраля не работает лифтовое оборудование.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Рязани, которые пожаловались на отсутствие лифтов в многоквартирном доме.

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