В Москве рассказали о работе туристических инфоцентров

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Сотрудники действующих в Москве туристско-информационных центров (ТИЦ) предоставляют гостям города целый спектр услуг, в частности, помогают спланировать отпуск в столице, записывают на бесплатные экскурсии, рекомендуют полезные городские сервисы и отвечают на разные вопросы, например, о расположении достопримечательностей.