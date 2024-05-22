В Москве рассказали о работе туристических инфоцентров

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Сотрудники действующих в Москве туристско-информационных центров (ТИЦ) предоставляют гостям города целый спектр услуг, в частности, помогают спланировать отпуск в столице, записывают на бесплатные экскурсии, рекомендуют полезные городские сервисы и отвечают на разные вопросы, например, о расположении достопримечательностей.
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