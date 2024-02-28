PNAS: Эль-Ниньо «запустил» таяние ледника Туэйтса в Антарктике

Международная группа климатологов из Соединенных Штатов Америки, Британии и других государств нашли причину, которая «запустила» процесс таяния крупного ледника Туэйтса в Западной Антарктиде 80 лет назад.
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