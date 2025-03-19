В случае принятия решения о размещении миротворцев на территории Украины премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут попытаться использовать военный контингент в качестве провокации против России, считает бывший военнослужащий армии США Марк Слебода.