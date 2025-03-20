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Politico: ряд дипломатов Евросоюза раскритиковали план Каллас о помощи Украине

Politico: ряд дипломатов Евросоюза раскритиковали план Каллас о помощи Украине

Дипломаты нескольких стран Европейского союза раскритиковали предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о выделении нового транша финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд евро.

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