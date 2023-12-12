Рынок новых квартир созрел для обвала цен

Госбюджет уже не тянет субсидирование застройщиков «льготной» ипотекой Иван Рыбин Фото: Global Look Press Споры во властных кабинетах по поводу субсидируемой государством («льготной») ипотеки, похоже, окончательно устаканились.
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