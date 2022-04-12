При участии Следственного комитета России подготовлена экспозиция историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха»

Первый Император Всероссийский Петр Великий является знаковой фигурой для отечественной истории. Благодаря его реформаторской деятельности Россия заняла ведущее место на международной арене, изменились облик страны и жизнь ее граждан, а реализация новаторских идей предопределила дальнейшее развитие государства на многие столетия вперед.
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