Главными конкурентами моделей Volga на российском рынке станут автомобили китайских брендов

﻿﻿Это отчет аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов. «Основными конкурентами станут Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8 и другие модели, а также некоторые корейские и японские автомобили группы компаний Expocar.