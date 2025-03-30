Страны Балтии увидели угрозы в прекращении огня на Украине

Страны Балтии опасаются, что прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу для их безопасности, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.
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