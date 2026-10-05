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От лаборатории до пациента: почему тормозит внедрение индивидуальных лекарств от рака

От лаборатории до пациента: почему тормозит внедрение индивидуальных лекарств от рака

Россия вошла в число немногих стран, способных создавать индивидуальные лекарства для конкретного пациента.

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