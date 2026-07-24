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Царьград

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Путин посетит Омск для участия в форуме с Казахстаном 24-25 июля

Путин посетит Омск для участия в форуме с Казахстаном 24-25 июля

Владимир Путин отправится в Омск с рабочей поездкой 24-25 июля для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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