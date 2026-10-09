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Быстров: «Последние годы говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство», наверное, можно только в Comedy Club»

Быстров: «Последние годы говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство», наверное, можно только в Comedy Club»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул.Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул.

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