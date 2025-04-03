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Дмитриев сообщил итоги переговоров с администрацией президента США

Дмитриев сообщил итоги переговоров с администрацией президента США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали "три шага вперед".

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