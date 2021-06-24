В Краснодарском крае ответит в суде за присвоение строительных материалов

Следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
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