В Краснодарском крае ответит в суде за присвоение строительных материалов

Следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».