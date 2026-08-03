НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Меры защиты подростков от деструктивных движений обсудили в администрации Барнаула

Меры защиты подростков от деструктивных движений обсудили в администрации Барнаула

В Барнауле обсудили меры защиты подростков от влияния радикальных и деструктивных движений. Как сообщает пресс-служба администрации города, за первую половину 2026 года в Роскомнадзор и прокуратуру направлены материалы для блокировки 156 интернет-ресурсов с экстремистским контентом — удалено или заблокировано 138 из них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии