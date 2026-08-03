Меры защиты подростков от деструктивных движений обсудили в администрации Барнаула

В Барнауле обсудили меры защиты подростков от влияния радикальных и деструктивных движений. Как сообщает пресс-служба администрации города, за первую половину 2026 года в Роскомнадзор и прокуратуру направлены материалы для блокировки 156 интернет-ресурсов с экстремистским контентом — удалено или заблокировано 138 из них.