Жители дома № 199 на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде заявили, что минувшей ночью асфальтоукладчик работал во дворе многоэтажки, а не на проезжей части, и мешал спать людям.
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