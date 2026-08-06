Протоиерей Бородин: рай может быть закрыт для сознательных одиночек

Настоятель храма на Маросейке связал отказ от семьи с духовной замкнутостью.Настоятель столичного храма святых Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин поделился размышлениями о том, какая участь ожидает в вечности тех, кто добровольно избирает путь одиночества.