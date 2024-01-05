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Закон и Порядок

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"Ксюша ни в чем не виновата, за что страдает израильский журналист", - Собчак отменили, она рыдает на плече у мамы.

"Ксюша ни в чем не виновата, за что страдает израильский журналист", - Собчак отменили, она рыдает на плече у мамы.

Politiki.net Светская львица Ксения Собчак у разбитого корыта., и это не фигура речи, а последствия заляпавшие с головой израильскую журналистку, после ее появления на "голой вечеринке".

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