На пульсе времени
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На пульсе времени

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Запад бросил РФ ядерный вызов и сел в лужу: Русские ответили всего одной ракетой – хватит на 200 Вашингтонов

Запад бросил РФ ядерный вызов и сел в лужу: Русские ответили всего одной ракетой – хватит на 200 Вашингтонов

В этом нет никакого преувеличения, ведь Запад сам своими безрассудными действиями приближает "Судный день".

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Комментарии
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Н
Николай
Жаль &quot;Молодца&quot; похерили!!!
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8 час.

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