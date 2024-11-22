На железнодорожном вокзале Орла официально предлагают работу

На железнодорожном вокзале Орла состоялось торжественное открытие Центра трудоустройства в РЖД. Посетителям рассказали о возможности обучения и переобучения на железнодорожную профессию за счёт работодателя, получения высшего железнодорожного образования по целевому направлению.