U.S. President Donald Trump blasted NBA star LeBron James for not standing still during the National Anthem before 76ers game against the Knicks.
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