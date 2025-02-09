Ученые ждут магнитную бурю ночью и утром 10 февраля

В ночь на понедельник, 10 февраля, на Земле прогнозируют магнитную бурю. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, после полуночи геомагнитное поле планеты станет возбужденным.
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