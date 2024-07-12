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Переводы будут блокировать, россияне нетипично несут деньги в банки. Обзор Банки.ру

Объем наличных денег в обращении в России в январе—июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей — это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет, рассказывает РБК.

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