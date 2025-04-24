Рязанцам рассказали, где они смогут вакцинировать бесплатно своих четвероногих

ГБУ РО «Рязанская горветстанция» сообщает о проведении бесплатной вакцинации кошек и собак против бешенстваГБУ РО «Рязанская горветстанция» сообщает о проведении бесплатной вакцинации кошек и собак против бешенства 26 апреля в поселках Дягилево и Мервино.
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