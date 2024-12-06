В Удмуртии суд отказал медсёстрам в иске о повышении зарплат до уровня МРОТ

Шесть палатных медсестёр БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» обратились в суд с просьбой признать незаконным постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 сентября 2019 года № 410 и поднять размер окладов до уровня установленного МРОТ.