В Удмуртии суд отказал медсёстрам в иске о повышении зарплат до уровня МРОТ

Шесть палатных медсестёр БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» обратились в суд с просьбой признать незаконным постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 сентября 2019 года № 410 и поднять размер окладов до уровня установленного МРОТ.
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