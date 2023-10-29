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Несекретные материалы

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Может ли «ультиматум Путина» быть выполненным путем мирных переговоров?

Может ли «ультиматум Путина» быть выполненным путем мирных переговоров?

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, второго и третьего - не дано. Только мы и только Победа!
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3 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Чтобы выполнить &quot;Ультиматум декабря 2021 года&quot;, необходимо ослабить США до такой степени, чтобы США было очень накладно содержать этот блок НАТО или крайне опасно.Для этого надо подорвать мощь доллара и установить ядерные ракеты допустим в Мексике, на Кубе, Венесуэле или Никарагуа. Блок НАТО, это длинная рука США, вынесенная в Европу.Остальные страны в Европе, члены этого альянса, с радостью согласятся с таким положением и создадут свой оборонительный союз. Но конечно же без стран, которые вошли в НАТО после 1997 года, то есть страны Старой Европы.Скорее всего и ЕС будет в таких же рамках Старой Европы.
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3 д.

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