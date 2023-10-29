Может ли «ультиматум Путина» быть выполненным путем мирных переговоров?

ЛК

Любовь Кузьмина

Чтобы выполнить "Ультиматум декабря 2021 года", необходимо ослабить США до такой степени, чтобы США было очень накладно содержать этот блок НАТО или крайне опасно.Для этого надо подорвать мощь доллара и установить ядерные ракеты допустим в Мексике, на Кубе, Венесуэле или Никарагуа. Блок НАТО, это длинная рука США, вынесенная в Европу.Остальные страны в Европе, члены этого альянса, с радостью согласятся с таким положением и создадут свой оборонительный союз. Но конечно же без стран, которые вошли в НАТО после 1997 года, то есть страны Старой Европы.Скорее всего и ЕС будет в таких же рамках Старой Европы.