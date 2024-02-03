Лунный календарь февраля 2024 года: как использовать лунные фазы в свою пользу Елена ГалицкаяВ феврале 2024 года лунные фазы предоставляют уникальные возможности для планирования и направления энергии, информирует Лайф.
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