«Огонь памяти» с Вечного огня в Александровском саду в Москве привезут в Краснодар

«Огонь памяти» с Вечного огня в Александровском саду в Москве привезут в КраснодарУчастники Народного фронта Краснодарского края доставят в Краснодар «Огонь памяти», зажжённый от Вечного огня в Александровском саду Москвы.
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