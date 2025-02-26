Кошке Мусе, которую мужчина выкинул с «Ласточкиного гнезда», провели терапию

Животное сейчас восстанавливается после пережитого стресса Кошка Муся, которую сбросил в море посетитель «Ласточкиного гнезда» в Крыму, чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринара.
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