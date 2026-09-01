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Царьград

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МИД Катара призвал к решению кризиса в Ормузском проливе

МИД Катара призвал к решению кризиса в Ормузском проливе

Кризис в Ормузском проливе продолжает наносить ущерб странам. Официальный представитель МИД Катара, Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, призывает к решению проблемы, ведя переговоры с Оманом и Пакистаном для восстановления нормального судоходства.

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