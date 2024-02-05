Доллар подскочил из-за ошеломительного отчета

В понедельник доллар вырос до восьминедельного максимума по отношению к основным валютам. Трейдеры не уверены в скором снижении ставок Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку экономика США показывает устойчивые результаты.
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