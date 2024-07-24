Кому предоставляются услуги няни?

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ предоставляет услугу няни:Услуга няни не предоставляется в случае, если:Услуга няни оказывается на безвозмездной основе, за исключением случаев, когда в полной семье трудоспособный отец (отчим) является не занятым в экономике на дату обращения за со .