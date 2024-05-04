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«Я профик, суки!» Карен из 2Drots подписал контракт с «Рубином» на один день

«Я профик, суки!» Карен из 2Drots подписал контракт с «Рубином» на один день

Об этом сообщают соцсети казанского клуба. «Я профик, суки!» – высказался о подписании Карен в своем телеграм-канале.

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