Экстремально похудевшего Киркорова заподозрили в болезни: «Там уже истощение»

Народный артист РФ Филипп Киркоров продолжает удивлять коллег и поклонников своими преображениями. После серии пластических операций он взялся покрывать обретшее стройность тело татуировками, а теперь еще и сбросил вес.
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