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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о судействе с ЦСКА: «Если за удар локтем пенальти ставите, то почему в аналогичной ситуации – нет? Судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак раскритиковал судейство в матче с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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