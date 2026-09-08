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Тренер «Металлурга»: «Финны и шведы везли с собой питьевую воду. Думали, в Магнитогорске с этим большие проблемы»

Тренер-оператор и пресс-атташе «Металлурга» Алексей Мишуков рассказал об участии иностранных команд в «Мемориале Ромазана» — предсезонном турнире, проходящем в Магнитогорске с 1992 года.

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