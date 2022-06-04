CNN: США и страны ЕС обсуждали урегулирование на Украине без участия Киева

Телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники сообщает, что представители администрации США и их европейские коллеги проводят регулярные консультации для обсуждения параметров дипломатического урегулирования на Украине.
Телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники сообщает, что представители администрации США и их европейские коллеги проводят регулярные консультации для обсуждения параметров дипломатического урегулирования на Украине.
Свежие комментарии