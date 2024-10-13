Главе СБУ Малюку предъявили обвинение в организации теракта на Крымском мосту

Следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года главе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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