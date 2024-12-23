15 женщин просто хотели сделать маникюр, но ожидание не совпало с реальностью

Жизнь была бы идеальной, если бы все шло в точности так, как мы того хотим. Но даже придя на маникюр, иногда сталкиваешься с такой неожиданностью, что не знаешь, плакать, смеяться или выложить фото в интернете.
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