Эксперт МК Федутинов оценил захваченный спецназом РФ мини-дрон как уникальный трофей

Сообщается, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцы сил специальных операций (ССО) РФ смогли захватить редкий БПЛА-комплекс, включающий в себя набор микро-дронов Black Hornet Nano, известный также как «Черный шершень»).
Сообщается, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцы сил специальных операций (ССО) РФ смогли захватить редкий БПЛА-комплекс, включающий в себя набор микро-дронов Black Hornet Nano, известный также как «Черный шершень»).
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