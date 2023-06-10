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Эксперт МК Федутинов оценил захваченный спецназом РФ мини-дрон как уникальный трофей

Эксперт МК Федутинов оценил захваченный спецназом РФ мини-дрон как уникальный трофей

Сообщается, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцы сил специальных операций (ССО)  РФ смогли захватить редкий БПЛА-комплекс, включающий в себя набор микро-дронов Black Hornet Nano, известный также как «Черный шершень»).

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