Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях

Роскачество исследовало продаваемые в РФ пельмени и выявило кишечную палочку, патогенные бактерии (листерии, сальмонеллы), а также некоторые ингредиенты, не заявленные на маркировке (соевый белок, перемолотые кости и др.
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