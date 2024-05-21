Настоящий «Рататуй» как его готовят в Провансе. Лучшее овощное рагу совсем не быстрого приготовления))

Приготовленный «Рататуй» вы можете подать как на французской Ривьере выложив на поджаренные хлебные тосты с ломтиком козьего сыра, или наоборот намазать тост из зернового хлеба сливочным сыром и сверху положить охлажденный «Рататуй».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии